11:01, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı





Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Mısır devlet televizyonunun Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Libya'daki silahlı gruplara dün hava saldırısı düzenlendi. Saldırının detayına girilmeyen haberde, talimatın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından verildiği belirtildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre ise hava saldırısında Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi hedef alındı. Libya'daki Derne ve Çevresi Mücahitleri Şura Konseyi, terör örgütü DAEŞ ve Tobruk yönetimine bağlı General Halife Hafter güçlerine karşı savaşıyor.

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