Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistinli Mahkumlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, açlık grevindeki mahkumlar ile İsrail Cezaevi İdaresi arasında varılan anlaşma neticesinde bugün açlık grevine "ara verildiğini" söyledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Faris, Filistinli mahkum Mervan Bargusi ile açlık grevine liderlik eden diğer mahkumların İsrailli yetkililerle yaptığı 20 saatlik pazarlığın neticesinde açlık grevine "ara verme" kararı aldıklarını belirtti.
İsrail Cezaevi İdaresi'nden yapılan açıklamada da "varılan anlaşma üzerine mahkumların açlık grevini sonlandırdığı" kaydedildi. Anlaşmanın detayına ilişkin ise ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.
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Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.
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