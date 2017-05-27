Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:28, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Filistin
11:07, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara

Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli Mahkumlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, açlık grevindeki mahkumlar ile İsrail Cezaevi İdaresi arasında varılan anlaşma neticesinde bugün açlık grevine "ara verildiğini" söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Faris, Filistinli mahkum Mervan Bargusi ile açlık grevine liderlik eden diğer mahkumların İsrailli yetkililerle yaptığı 20 saatlik pazarlığın neticesinde açlık grevine "ara verme" kararı aldıklarını belirtti.

İsrail Cezaevi İdaresi'nden yapılan açıklamada da "varılan anlaşma üzerine mahkumların açlık grevini sonlandırdığı" kaydedildi. Anlaşmanın detayına ilişkin ise ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

 

 



İlgili Konular Filistin açlık grevi israil filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
G7 Zirvesi'de 'Afrika' forumu
G7 Zirvesi'de 'Afrika' forumu

G7 Zirvesi'nde "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" oturumu
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
quot Sembol isimlerin quot bulunduğu hapishane ele geçirildi
"Sembol isimlerin" bulunduğu hapishane ele geçirildi

UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara

Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.
Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı
Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı

Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da
Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da

Geçen yıl Mısır'da düşen EgyptAir'a ait bir uçağın düşme sebebi ile ilgili iPhone'dan şüpheleniliyor.
ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti

"Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" kitabının yazarı Polonya asıllı ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı
BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu
Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü
Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu
ABD DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında binlerce sivili katletti
ABD, DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında binlerce sivili katletti

DEAŞ'a yönelik hava saldırılarının başladığı Ağustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 3 bin 100 sivil ABD hava saldırılarında hayatını kaybetti
Gazze'de 'Onbaşı Hasan Camisi' açıldı
Gazze'de 'Onbaşı Hasan Camisi' açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde yaptırdığı Onbaşı Hasan Camisi açıldı
BMW 45 binden fazla aracını geri çağırıyor
BMW 45 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu
Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail'den müdahale
Filistinli tutuklulara destek gösterisine İsrail'den müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki yürüyüşlere müdahalesi sonucu 15 Filistinli yaralandı
Tillerson Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz
Tillerson: Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "(Manchester soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılması) Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz" dedi.
437 Türk vatandaşı FETÖ'cüden Almanya'ya iltica talebi
437 Türk vatandaşı FETÖ'cüden Almanya'ya iltica talebi

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip 437 Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi
Sırbistan'ın yıktığı cami önünde cuma namazı kılındı
Sırbistan'ın yıktığı cami önünde cuma namazı kılındı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle bu sabah yıkılan mescidin önünde cuma namazı kıldı.

Haberler

Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı
Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı

İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda "Nekbe" izleri
Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda quot Nekbe quot izleri

Fetih'ten açlık grevindeki tutuklulara destek için grev çağrısı
Fetih'ten açlık grevindeki tutuklulara destek için grev çağrısı

İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı ilk oturumda onaylandı
quot Yahudi Ulus Devleti quot yasa tasarısı ilk oturumda onaylandı

İsrail Filistinlileri sudan da mahrum bıraktı
İsrail Filistinlileri sudan da mahrum bıraktı

İsrail'de "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı
İsrail'de quot Yahudi Ulus Devleti quot yasa tasarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 