11:22, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi





Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 ton 462 kilogram esrar ele geçirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'da, Lice ve Hazro ilçesinde terörün finans kaynağı uyuşturucuyu ele geçirmek amacıyla yapılan operasyonda, 4 ton 462 kilogram esrar yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ve Hazro ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan ve imal edilmiş uyuşturucuyu ele geçirmek amacıyla 25-26 Mayıs'ta operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasında bulunan Mindiro Tepe mevkisinde araziye gizlenmiş 712 kilogram toz, Lice'nin Kabakaya köyü Kaşderesi mevkisinde araziye gizlenmiş 3 bin 400 kilogram toz ve 350 kilogram kubar esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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