"Sembol isimlerin" bulunduğu hapishane ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı'nın, Muammer el-Kaddafi'nin oğlunun da aralarında bulunduğu sembol isimlerin tutuklu olduğu El-Hadba Hapishanesi'ni ele geçirdiği bildirildi.
Trablus Devrimcileri Tugayı'nın saatler süren çatışmaların ardından kontrolünü sağladığı hapishanenin Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından korunduğu belirtildi.
El-Hadba Hapishanesi'nde, devrik lider Kaddafi'nin oğlu Es-Saidi el-Kaddafi, eski İstihbarat Şefi Abdullah es-Senusi ve eski Başbakan el-Bağdadi el-Mahmudi'nin de aralarında olduğu rejimin çok sayıda öne çıkan ismi tutuklu bulunuyor.
Trablus İstinaf Mahkemesi, 28 Temmuz 2015'te Kaddafi'nin oğlu Saidi, eski Başbakan Mahmudi ve eski İstihbarat Şefi Senusi hakkında idam cezası vermişti.
Sanıklar, 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasında "gösterileri şiddet kullanarak bastırmak ve göstericileri öldürmek, köy ve şehirleri kuşatma altına almak ve kamu mallarını zarara uğratmak" gibi suçlamalarla yargılanıyordu.
Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi
Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.
Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Geçen yıl Mısır'da düşen EgyptAir'a ait bir uçağın düşme sebebi ile ilgili iPhone'dan şüpheleniliyor.
"Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" kitabının yazarı Polonya asıllı ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu
DEAŞ'a yönelik hava saldırılarının başladığı Ağustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 3 bin 100 sivil ABD hava saldırılarında hayatını kaybetti
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde yaptırdığı Onbaşı Hasan Camisi açıldı
BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki yürüyüşlere müdahalesi sonucu 15 Filistinli yaralandı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "(Manchester soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basına sızdırılması) Bu konuda bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Olanlardan dolayı pişmanlık duyuyoruz" dedi.
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip 437 Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle bu sabah yıkılan mescidin önünde cuma namazı kıldı.