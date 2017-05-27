11:35, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

"Sembol isimlerin" bulunduğu hapishane ele geçirildi





UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı'nın, Muammer el-Kaddafi'nin oğlunun da aralarında bulunduğu sembol isimlerin tutuklu olduğu El-Hadba Hapishanesi'ni ele geçirdiği bildirildi. Trablus Devrimcileri Tugayı'nın saatler süren çatışmaların ardından kontrolünü sağladığı hapishanenin Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından korunduğu belirtildi. El-Hadba Hapishanesi'nde, devrik lider Kaddafi'nin oğlu Es-Saidi el-Kaddafi, eski İstihbarat Şefi Abdullah es-Senusi ve eski Başbakan el-Bağdadi el-Mahmudi'nin de aralarında olduğu rejimin çok sayıda öne çıkan ismi tutuklu bulunuyor. Trablus İstinaf Mahkemesi, 28 Temmuz 2015'te Kaddafi'nin oğlu Saidi, eski Başbakan Mahmudi ve eski İstihbarat Şefi Senusi hakkında idam cezası vermişti. Sanıklar, 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasında "gösterileri şiddet kullanarak bastırmak ve göstericileri öldürmek, köy ve şehirleri kuşatma altına almak ve kamu mallarını zarara uğratmak" gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

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