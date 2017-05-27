11:42, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı





Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Host vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, Host vilayetinin merkezindeki Adai Kabil bölgesinde, bir kişinin içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Afgan Özel Kuvvetlerine ait aracın geçişi sırasında patlattığını söyledi. Saldırıda 18 kişinin öldüğünü ifade eden Daniş, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığını belirtti. Host Hastanesinden yapılan açıklamada da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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