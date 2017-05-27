11:52, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Ankara Kalecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Kalecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybettti, 11 ağır 32 kişi yaralandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazaya şoförün uyuması neden oldu" denildi.

Kastamonu'dan gece 00.30'da Ankara'ya hareket eden Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 06.00 sularında Kalecik ilçesi sınırlarında, Çankırı-Çandır yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. İçerisinde 42 kişinin bulunduğu otobüste jandarma ekipleri tarafından inceleme sürüyor. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır. İlk tespitlere göre 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11’i ağır yaralı olmak üzere 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."