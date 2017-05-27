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G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu
G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu

G7 Zirvesi'nde "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" oturumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, “Afrika ile ilişkileri gündemimize koyduk. G7 Zirvesi için Akdeniz’in kalbindeki Taormina’nın seçimi, Afrika ile ilişkilerin bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

İtalya’nın ev sahipliğinde devam eden G7 Zirvesi’nin ikinci gününde "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" konulu oturum yapıldı.

Oturuma G7 ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Etiyopya, Tunus, Nijer, Nijerya, Kenya devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Birliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ve Dünya Bankası yetkilileri katıldı.

Ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Paolo Gentiloni, konuklarını tek tek kapıda karşılarken ABD Başkanı Donald Trump, zirveye yine geç geldi.

Düzensiz göçün önlenmesi önceliğinde Afrika ile ilişkilere büyük önem veren Gentiloni, oturumun açılışında yaptığı konuşmasında, “Afrika ile ilişkileri gündemimize koyduk. Bu zirve için Akdeniz’in kalbindeki Taormina’nın seçimi, Afrika ile ilişkilerin bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Oturum sayesinde G7 ülkeleriyle Afrika ülkeleri arasında her alanda ortaklık ihtiyacına odaklanacaklarını belirten Gentiloni, Afrika ile ilişkiler temelinde yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, dijitalleşme, teknolojik altyapının ve insan kaynaklarının gelişimi konularının üzerinde duracaklarını da bildirdi.

43. G7 Liderler Zirvesi, göç, gıda güvenliği ve cinsiyet eşitliği konularının ele alınacağı oturumla devam edecek.

Zirve, basın toplantısı ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla son bulacak.

 



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