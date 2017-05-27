12:51, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Mısır'daki Kıptilere saldırı sonrası Sisi'den açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Minya kentinde Kıptileri hedef alan saldırının sorumlusunun DEAŞ olduğuna işaret ederek "Mısır ülke içinde veya dışında bize saldırmak için çalışan kampları vurmada asla tereddüt etmeyecek." dedi.

Sisi, Mısır devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında detay vermeksizin "teröristlerin kamplarının" vurulduğunu ve ülkesinin Mısır içinde veya dışında herhangi bir "terör kampına" saldırı düzenlemekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Sisi, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefleri Mısır devletini yıkmak. DEAŞ'ın Mısır'a karşı izlediği stratejiyi sitelerinden takip edin. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında fitne çıkarmak için nasıl da çalışıyor ve nasıl da Hristiyanlara devlet sizin güvenliğinizi yeterince sağlayamıyor diyor."

Son zamanlarda gerçekleşen Kahire, Tanta ve İskenderiye'deki saldırıların Mısır halkının birliğini hedef aldığını belirten Sisi, "5-6 aydır güvenlik güçlerimize DEAŞ'ın Suriye'de işini bitirdiğini ve Halep'ten çıkan savaşçılara dikkat etmeleri gerektiğini, onlardan bir kısmının Sina'ya yöneleceğini ve Libya ile aramızdaki ortak bölgede hareket halinde olacaklarını söyledim." diye konuştu.

Ülkedeki emniyet güçlerinin iki yıl içerisinde terör örgütlerine ait bin, son üç ayda ise 300 aracı tahrip ettiğini belirten Sisi, "Yaşananlara göz yummayacağız. Size şunu söyleyebilirim ki bize saldırı hazırlığı yapılan kamplar güçlü bir şekilde vuruldu. Mısır ülke içinde veya dışında bize saldırmak için çalışan kampları vurmada asla tereddüt etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Mısır ordusunun Minya saldırısıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Libya'nın Derne şehrindeki silahlı gruplara hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

Minya kentinde dün Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmişti.