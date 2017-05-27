13:06, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Türk şirket Rusya'daki dev ihaleyi kazandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk inşaat şirketlerinden Esta Construction

Saratov şehrinde kurulacak yeni havalimanının yaklaşık 100 milyon dolarlık ilk etabının genel müteahhitti olarak ihaleyi kazandı.

Rusya ile yaşanan 24 Kasım 2015’teki uçak krizi ile bozulan ilişkilerin onarımı devam ederken, ekonomik ilişkilerde hız kazanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta içinde imzaladığı kararname ile ilişkilerin düzelmesinde aktif rol oynayan Türk iş adamı Cavit Çağlar’ın da bulunduğu yabancı ülke vatandaşlarına “Dostluk” nişanı veren kararnameyi imzalamasından sonra, bir haberde iş piyasasından geldi. Adını Avrupa’nın en lüks futbol sahası Krasnodar Arena ile duyuran Esta Construction, toplam alanı 35 bin metrekare olan havaalanı ana binanın yanı sıra özel alanları, asfalt yolları, park yerleri ve kaldırımları yapacak.

Başvurusu Aeroportı Regionov şirketi tarafından onaylanan Esta Construction, toplam yirmi şirketin başvurduğu açık ihalede Rusya, Türkiye, İtalya ve Çek Cumhuriyetinden şirketler yarıştı. İhale şartlarına göre rekabeti kazanan şirketin ‘Design&Build' şeması uyarınca çalışmaları da yapması, bir başka deyişle genel müteahhittin sadece inşaat çalışmaları değil, proje hazırlaması da gerekiyor.

Saratov şehri yakınlarında bulunan ve yeni havalimanının kurulacağı Saburovka yerleşim merkezinde inşaat için Aeroporı Regionov Şirketine ait ‘SarAeroİnvest’ şirketi tarafından hazırlıklara başlanmıştı.