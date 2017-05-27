13:14, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Enderun usulü hatimle teravih namazı kılınan camiler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Ramazan ayında “Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman” temasını ele alırken, İstanbul Müftülüğü de bu aya özel ibadetlerle ilgili kapsamlı bir program hazırladı.İstanbul Müftülüğü, internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayında İstanbul’daki camilerde Enderun Usulü Teravih, Hatimle Teravih, İtikaf ve seçkin hafızlardan özel Ramazan mukabeleleri programları ile okunan cüz’ün özet tefsiri gerçekleştirilecek.

Buna göre; Eyüp Camii, Fatih Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Çağlayan Yeni Cami, Cennet Mah. Yavuz Selim Camii, Sancaktepe Fatma Fitnat Hanım Camii, Şişli Teşvikiye Camii, Şişli Hasan Zeynep Camii, Üsküdar Valide-i Cedid Camii, Üsküdar Büyük Çamlıca Camii ve Zeytinburnu Seyit Nizam Camii’nin aralarında bulunduğu 30 camide Enderun Usulü Teravih namazı kılınacak.

Arnavutköy Merkez Camii, Ataşehir Şehitler Camii, Avcılar Fetih Camii, Bağcılar Mimar Sinan Camii, Bahçelievler Kocasinan Merkez Camii, Bakırköy Nakşiye Esen Camii, Başakşehir Mehmet Akif Ersoy Camii, Bayrampaşa Kocatepe Camii, Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii, Beykoz Hacı Ali Bey Camii, Beylikdüzü Sacit Ateş Camii, Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii, Büyükçekmece İmaret Camii, Çekmeköy Hz. Hüseyin Camii, Esenler Camii, Esenyurt Köyiçi Merkez Camii, Eyüp Hekimoğlu Alipaşa Camii, Fatih İskenderpaşa Camii, Küçükköy Merkez Camii, Güngören Genç Osman Camii, Kadıköy Haydarpaşa Camii, Kağıthane Sadabat Camii, Kartal Maarifi Camii, Sefaköy Gültepe Camii, Maltepe Hüsniye Arat Camii, Pendik Sahil Camii, Samandıra Merkez Camii, Saryer Mehmet Kethüda Camii, Silivri Esentepe Camii, Sultanbeyle Ravza Camii, Şile Çavuşahmet Camii, Şişli Yayla Nalbant Camii, Ümraniye Bereket Camii, Üsküdar Bağlarbaşı Camii, Zeytinburnu Demirciler Sitesi Camii’nin aralarında bulunduğu 78 camide ise Hatimle Teravih namazı kılınacak.

Seçkin hafızların özel Ramazan mukabeleleri ile her gün okunan cüz’ün özet tefsiri ise Avcılar Merkez Camii, Bağcılar Merkez Camii, Şirinevler Ulu Camii, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii, Fatih Camii, Esenler Merkez Camii, Kağıthane Dayehatun Camii, Kartal Merkez Camii, Pendik Çarşı Camii, Sultanbeyli Merkez Camii ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin de aralarında bulunduğu 28 camide yapılacak.

İstanbul’daki 253 camide ise fıkhi bir terim olarak bir mescidde ibadet niyetiyle, belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek olarak tabir edilen ve Peygamberimiz'in ramazanın son on gününde daha fazla ibadet etmek amacıyla gerçekleştirdiği itikaf ibadeti yapılabilecek.

Camilerdeki Ramazan programları ile ilgili detaylı bilgiye İstanbul Müftülüğü’nün resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://istanbul.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx