13:37, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor





AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

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