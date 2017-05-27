Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan işgali altında bulunan Keşmir'de bu sabah Hizbu'l Mücahidin grubuna düzenlenen saldırıda grubun önde gelen komutanlarından Sabzar Ahmad Bhat hayatını kaybetti.
Sabzar Ahmad Bhat, Keşmir'in başkenti Srinagar'ın 40 kilometre kadar güneyinde (25 mil) Tral bölgesinde meydana gelecek bir çatışmada hayatını kaybetti.
Hizbul Mücahidin grubu, 1989 yılından bu yana Himalaya topraklarında Hindistan egemenliğine karşı savaşan en büyük yerli silahlı grup olarak biliniyor.
Polis şefi Shesh Pal Vaid AFP'ye verdiği demeçte "Evet, Sabzar Ahmad Bhat silahlı saldırıda öldürüldü ve operasyon devam ediyor" dedi.
Polis, yüzlerce köylünün güvenlik güçlerine kayalar atarak kordonu kırmaya çalıştığını ve bunun sonucunda en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.
Keşmir'de bu sabah işgalci Hint askerleri tarafından düzenlenen operasyonda Hizbu'l Mücahidin grubunun komutanlarından Sabzar ahmad Bhat öldürüldü
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