13:42, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü





Keşmir'de bu sabah işgalci Hint askerleri tarafından düzenlenen operasyonda Hizbu'l Mücahidin grubunun komutanlarından Sabzar ahmad Bhat öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan işgali altında bulunan Keşmir'de bu sabah Hizbu'l Mücahidin grubuna düzenlenen saldırıda grubun önde gelen komutanlarından Sabzar Ahmad Bhat hayatını kaybetti. Sabzar Ahmad Bhat, Keşmir'in başkenti Srinagar'ın 40 kilometre kadar güneyinde (25 mil) Tral bölgesinde meydana gelecek bir çatışmada hayatını kaybetti. Hizbul Mücahidin grubu, 1989 yılından bu yana Himalaya topraklarında Hindistan egemenliğine karşı savaşan en büyük yerli silahlı grup olarak biliniyor. Polis şefi Shesh Pal Vaid AFP'ye verdiği demeçte "Evet, Sabzar Ahmad Bhat silahlı saldırıda öldürüldü ve operasyon devam ediyor" dedi. Polis, yüzlerce köylünün güvenlik güçlerine kayalar atarak kordonu kırmaya çalıştığını ve bunun sonucunda en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.







Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.