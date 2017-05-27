Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:46, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Güncel
13:54, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
27 Mayıs askeri darbesinin 57. yılı
27 Mayıs askeri darbesinin 57. yılı

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı'daki mezarları başında anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 57. yılında mezarları başında anıldı.

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Teşkilatı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, daha sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına çelenk koydu.

Törende konuşan Uysal, "demokrasinin kara günü" olarak nitelendirdiği 27 Mayıs'ı ve ülkedeki demokrasiye sekte vuran darbeleri kınadı.

Uysal, anıt mezarda, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm şehitleri anmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin darbeler tarihinin ana kaynağı olan 27 Mayısların bir daha yaşanmamasını istediğini dile getirdi.

Adnan Menderes'in davasını yarının Türkiye'sine taşıyacaklarına dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 'Ekmeğimiz aşımızdır' dediğimiz demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bedelleri ödemiş bir milletin ve davanın sahipleri olarak, kurucu irademizin ortaya koyduğu ideal ve değerleri birileri yağmalamaya çalışsa da ona sıkı sıkıya sahip olmuş insanlarımızla bugünün Türkiye'sinde yeni bir vazifeyle vazifeli olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Büyük hizmetleri, bu milletimiz unutmadı. Demokrasi dışında Türkiye'nin başka bir çıkışının olmadığını hep beraber biliyoruz. Duamız ve temennimiz bu millete 27 Mayısları, 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yüce yaradan bir kez daha yaşatmasın."

Anma törenine Uysal'ın yanı sıra Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu ile partililer katıldı.



İlgili Konular Adnan Menderes 27 Mayıs 1960 27 Mayıs askeri darbesi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Metrobüs kaza yaptı 5 yaralı
Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı

Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasındaki bariyere çarptı! Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı
27 Mayıs askeri darbesinin 57 yılı
27 Mayıs askeri darbesinin 57. yılı

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı'daki mezarları başında anıldı
AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor
AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Türk şirket Rusya'daki dev ihaleyi kazandı
Türk şirket Rusya'daki dev ihaleyi kazandı

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normale dönünmesiyle Rusya’daki Türk müteahhitler yeniden proje almaya başladılar.
Antalya'da 5 katlı inşaatın çatısı çöktü
Antalya'da 5 katlı inşaatın çatısı çöktü

Çökme sırasında çatının üzerinde bulunan işçiler, kazadan yara almadan kurtuldu
Ankara Kalecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı
Ankara Kalecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı

Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 ton 462 kilogram esrar ele geçirildi.
Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak tünel açılıyor
Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak tünel açılıyor

Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
KPSS alan sınavları başladı
KPSS alan sınavları başladı

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen KPSS alan sınavlarının birinci ve ikinci oturumları yapılıyor
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor
Siirt'teki PKK operasyonunda bir şehit
Siirt'teki PKK operasyonunda bir şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin iddianame kabul edildi
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Düzce'de FETÖ/PDY'nin iş dünyası yapılanmasına ilişkin, 31'i tutuklu, 7'si firari 58 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame sunulduğu mahkemece kabul edildi
Sözcü Gazetesi soruşturmasında iki tutuklama
Sözcü Gazetesi soruşturmasında iki tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı, Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı
Ukrayna nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'
Ukrayna’nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'

Ukrayna'nın Odessa şehrinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul Parkı törenle açıldı
TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu İşte başvuran isimler
TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu... İşte başvuran isimler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirdi

Haberler

Tarihte bugün: 27 Mayıs askeri darbesi yapıldı
Tarihte bugün 27 Mayıs askeri darbesi yapıldı

Demokrasiye ilk darbe: 27 Mayıs
Demokrasiye ilk darbe 27 Mayıs

Türkiye darbelerle 27 Mayıs 1960'ta tanışmıştı
Türkiye darbelerle 27 Mayıs 1960'ta tanışmıştı

Menderes, Zorlu ve Polatkan anıldı
Menderes Zorlu ve Polatkan anıldı

İki cumhurbaşkanı, bir başbakan
İki cumhurbaşkanı bir başbakan

Başbakanlıktan idama; Adnan Menderes
Başbakanlıktan idama Adnan Menderes

Menderes'in mahallesinde hüzün var
Menderes'in mahallesinde hüzün var

Ezan hasretinin bittiği gün
Ezan hasretinin bittiği gün






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 