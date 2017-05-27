27 Mayıs askeri darbesinin 57. yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 57. yılında mezarları başında anıldı.
Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Teşkilatı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, daha sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına çelenk koydu.
Törende konuşan Uysal, "demokrasinin kara günü" olarak nitelendirdiği 27 Mayıs'ı ve ülkedeki demokrasiye sekte vuran darbeleri kınadı.
Uysal, anıt mezarda, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm şehitleri anmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin darbeler tarihinin ana kaynağı olan 27 Mayısların bir daha yaşanmamasını istediğini dile getirdi.
Adnan Menderes'in davasını yarının Türkiye'sine taşıyacaklarına dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren 'Ekmeğimiz aşımızdır' dediğimiz demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bedelleri ödemiş bir milletin ve davanın sahipleri olarak, kurucu irademizin ortaya koyduğu ideal ve değerleri birileri yağmalamaya çalışsa da ona sıkı sıkıya sahip olmuş insanlarımızla bugünün Türkiye'sinde yeni bir vazifeyle vazifeli olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Büyük hizmetleri, bu milletimiz unutmadı. Demokrasi dışında Türkiye'nin başka bir çıkışının olmadığını hep beraber biliyoruz. Duamız ve temennimiz bu millete 27 Mayısları, 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yüce yaradan bir kez daha yaşatmasın."
Anma törenine Uysal'ın yanı sıra Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu ile partililer katıldı.
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