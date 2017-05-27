14:18, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

ABD'den Nijerya'ya Boko Haram'a karşı destek





ABD, 60 Nijeryalı polise bomba imha eğitimi verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD, Boko Haram'ın artan bombalı eylemlerine karşı Nijerya'ya eğitim desteği sağlayacak. Nijerya Haber Ajansı (NAN), ABD'li uzmanların 60 Nijeryalı polise bomba imha eğitimi vereceğini duyurdu. Nijerya'daki ABD Büyükelçiliği Terörle Mücadele Birimi tarafından verilecek eğitim toplam 4 ay sürecek. ABD Büyükelçiliği Bölgesel Güvenlik Ofisinden Scoitie Blancett, iki ülke arasındaki bilgi paylaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bomba imha eğitiminin ülke halkının güvenliğine katkı sağlayacağına dair iyimser olduklarını söyledi. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki askeri operasyonlar sonucunda etkisini kaybeden örgüt, son dönemde üniversite, market ve camiler başta olmak üzere sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere yönelik bombalı eylemlerini artırmaya başladı.

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