14:22, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü





Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Görüşmede ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalar ile Akkuyu ve Türk Akımı projeleri konuşuldu.

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