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14:46, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
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14:29, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

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Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı
Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı

Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasındaki bariyere çarptı! Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada metrobüsün camları patlarken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden geçilirken seferlerde sıkıntı yaşanmıyor.



İlgili Konular Kadıköy metro
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Güncel Haberleri
Metrobüs kaza yaptı 5 yaralı
Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı

Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasındaki bariyere çarptı! Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.
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