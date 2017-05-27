14:29, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı





Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasındaki bariyere çarptı! Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada metrobüsün camları patlarken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden geçilirken seferlerde sıkıntı yaşanmıyor.

İlgili Konular Kadıköy metro

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.