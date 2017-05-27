Metrobüs kaza yaptı! 5 yaralı

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Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada metrobüsün camları patlarken 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan metrobüs kısa sürede olay yerinden geçilirken seferlerde sıkıntı yaşanmıyor.
Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasındaki bariyere çarptı! Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Görüşmede Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı
Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı'daki mezarları başında anıldı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normale dönünmesiyle Rusya’daki Türk müteahhitler yeniden proje almaya başladılar.
Çökme sırasında çatının üzerinde bulunan işçiler, kazadan yara almadan kurtuldu
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 ton 462 kilogram esrar ele geçirildi.
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.
Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen KPSS alan sınavlarının birinci ve ikinci oturumları yapılıyor
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü
Düzce'de FETÖ/PDY'nin iş dünyası yapılanmasına ilişkin, 31'i tutuklu, 7'si firari 58 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame sunulduğu mahkemece kabul edildi
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı, Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı
Ukrayna'nın Odessa şehrinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul Parkı törenle açıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirdi