Kongo'da 145 esir kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milislerin esir tuttuğu 145 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
İkinci Savunma Bölgesi Komutanı General Jean-Claude Kifwa yaptığı açıklamada, merkezdeki Kasai bölgesindeki milislerin elinde esir bulunan 145 kişinin düzenlenen operasyonla özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.
Kasai ve Kasai-Central bölgesindeki milislerin önemli bir kısmının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Kifwa, kentlerin ordu tarafından kontrol altına alındığını ifade etti.
"Kamuina Nsapu" adlı silahlı grubun üyeleri, 2016'nın Ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için Kasai bölgesinde zaman zaman saldırılar düzenliyor.
BM verilerine göre şu ana kadar yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin öldüğünü duyurmuştu.
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