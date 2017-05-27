15:10, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Açlık grevine son verilmesine Ramallah'ta kutlama





Filistinli mahkumların bu sabah açlık grevine son vermesi Ramallah'ta coşkuyla kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve son verdi. Ramallah'ta tutuklularla dayanışma çadırı önünde toplanan tutuklu yakınları, mahkumların açlık grevine son vermesini kutladı.

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