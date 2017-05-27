Güncelleme: 20:15, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Çin'de eski emniyet müdürüne idam cezası





Tiencin kentinin eski Emniyet Müdürü ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkan Yardımcısı Vu Çangşun iki yıl ertelemeli olarak idam cezasına çarptırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de eski emniyet müdürünün, yolsuzluktan idama mahkum edildiği bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Hınan eyaletinin başkenti Cıngcou'da bulunan Orta Halk Mahkemesi, halka açık görülen davada, Tiencin kentinin eski Emniyet Müdürü ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkan Yardımcısı Vu Çangşun'u iki yıl ertelemeli olarak idam cezasına çarptırdı. Mahkemenin görevini kötüye kullandığına ve rüşvet aldığına hükmettiği Vu'nun, devlet memuriyeti süresince toplam 526 milyon 400 bin yüen (yaklaşık 275 milyon TL) yolsuzluk yaptığı belirtildi. Vu, hakkındaki suçlamaları kabul ederek temyize başvurmayacağını söyledi. Birkaç gün önce de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin eski Emniyet Müdürü ve ÇHSDK Başkan Yardımcısı Cao Lipinng, cinayet ve yolsuzluktan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Cao'nun cezası, dün yapılan temyiz duruşmasından hemen sonra infaz edilmişti.

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