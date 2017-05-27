16:01, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi





Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın Minya kentinde dün Kıptileri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi. DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yer alan açıklamada, örgüt militanlarının Mısır'ın Minya kentinde Kiptileri taşıyan bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Öte yandan Mısır Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Minya'da düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısının 28'den 29'a yükseldiği kaydedildi. Minya'da dün Kıptileri taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından Mısır ordusunun, Minya saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen Libya'nın Derne şehrindeki silahlı gruplara hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

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