Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo yanlısı 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildiği bildirildi.
Abidjan Mahkemesi Başkanı Blanche Abane, yaptığı yazılı açıklamada, Gbagbo'nun partisi Fildişi Halk Cephesine (FPI) üye eski Ulusal Uzlaşma Bakanı Dano Djedje, eski Gençlik Kolları Başkanı Justin Koua ve eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Nestor Dahi'nin "yargı kararını itibarsızlaştırma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildiğini duyurdu.
Abane, partililerin "isyana kalkışmak ve kamu düzenini bozmak" suçlamalarından ise beraat ettiğini belirtti. Partililer, 2015'te düzenledikleri izinsiz kongreden dolayı tutuklanmıştı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan savunma avukatlarından Ange Rodrigue Dadje ise yargının taraflı karar verdiğini ifade ederek, "Kötü ve siyasi bir karar. Yargı, hükümete siyasi yönde hizmet etmeyi bırakmalı." dedi.
Öte yandan ülkede primlerini talep eden eski ayrılıkçıların sözcüsü Diomande Megbe'nin gözaltına alındığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Megbe, gözaltına alındıktan sonra Bouke Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Laurent Gbagbo, tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Alassane Vattara'ya devretmemişti.
Siyasi kriz sonrası çıkan olaylarda 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. O dönemde ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçılar da siyasi krizde Vattara'ya destek vermişti.
İç savaş sonrası ayrılıkçıların bir kısmı orduya geri dönme taleplerinin aksine terhis edilmişti. Orduya alınan eski ayrılıkçılar ise Silahsızlanma, Dağılma ve Reentegrasyon Programı kapsamında hükümetin vadettiği primleri ödemesi talebiyle 12-16 Mayıs'ta protesto gösterileri düzenlemişti.
Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Gbagbo'nun partisine üye 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
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