Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:54, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
Afrika
16:40, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası

Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Gbagbo'nun partisine üye 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo yanlısı 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Abidjan Mahkemesi Başkanı Blanche Abane, yaptığı yazılı açıklamada, Gbagbo'nun partisi Fildişi Halk Cephesine (FPI) üye eski Ulusal Uzlaşma Bakanı Dano Djedje, eski Gençlik Kolları Başkanı Justin Koua ve eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Nestor Dahi'nin "yargı kararını itibarsızlaştırma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Abane, partililerin "isyana kalkışmak ve kamu düzenini bozmak" suçlamalarından ise beraat ettiğini belirtti. Partililer, 2015'te düzenledikleri izinsiz kongreden dolayı tutuklanmıştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan savunma avukatlarından Ange Rodrigue Dadje ise yargının taraflı karar verdiğini ifade ederek, "Kötü ve siyasi bir karar. Yargı, hükümete siyasi yönde hizmet etmeyi bırakmalı." dedi.

Öte yandan ülkede primlerini talep eden eski ayrılıkçıların sözcüsü Diomande Megbe'nin gözaltına alındığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Megbe, gözaltına alındıktan sonra Bouke Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Laurent Gbagbo, tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Alassane Vattara'ya devretmemişti.

Siyasi kriz sonrası çıkan olaylarda 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. O dönemde ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçılar da siyasi krizde Vattara'ya destek vermişti.

İç savaş sonrası ayrılıkçıların bir kısmı orduya geri dönme taleplerinin aksine terhis edilmişti. Orduya alınan eski ayrılıkçılar ise Silahsızlanma, Dağılma ve Reentegrasyon Programı kapsamında hükümetin vadettiği primleri ödemesi talebiyle 12-16 Mayıs'ta protesto gösterileri düzenlemişti.



İlgili Konular fildişi sahili
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası
Fildişi Sahili'nde 3 muhalife hapis cezası

Fildişi Sahili'nde eski Devlet Başkanı Gbagbo'nun partisine üye 3 muhalife 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırıyının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi
Açlık grevine son verilmesine Ramallah'ta kutlama
Açlık grevine son verilmesine Ramallah'ta kutlama

Filistinli mahkumların bu sabah açlık grevine son vermesi Ramallah'ta coşkuyla kutlandı
Kongo'da 145 esir kurtarıldı
Kongo'da 145 esir kurtarıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kasai bölgesinde esir tutulan 145 kişinin ordu tarafından kurtarıldığı bildirildi
ABD'den Nijerya'ya Boko Haram'a karşı destek
ABD'den Nijerya'ya Boko Haram'a karşı destek

ABD, 60 Nijeryalı polise bomba imha eğitimi verecek
Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü
Keşmir'de Hizbu'l Mücahidin'in komutanı öldürüldü

Keşmir'de bu sabah işgalci Hint askerleri tarafından düzenlenen operasyonda Hizbu'l Mücahidin grubunun komutanlarından Sabzar ahmad Bhat öldürüldü
Mısır'daki Kıptilere saldırı sonrası Sisi'den açıklama
Mısır'daki Kıptilere saldırı sonrası Sisi'den açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ülke içinde veya dışında bize saldırmak için çalışan kampları vurmada asla tereddüt etmeyecek" dedi
G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu
G7 Zirvesi'nde 'Afrika' forumu

G7 Zirvesi'nde "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" oturumu
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan Host vilayetinde yapılan bomba yüklü araçla saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
quot Sembol isimlerin quot bulunduğu hapishane ele geçirildi
"Sembol isimlerin" bulunduğu hapishane ele geçirildi

UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri Tugayı, Kaddafi rejiminin sembol isimlerinin de tutuklu olduğu Hadba Hapishanesi'nin kontrolünü ele geçirdi
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara
Filistinli mahkumlardan açlık grevine ara

Filistinli mahkumlar açlık grevine ara verdi İsrail hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar greve ara verdi.
Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı
Mısır ordusundan Libya'ya hava saldırısı

Mısır ordusunun, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da
Mısır'a giden uçağın kaybolmasında gözler iPhone'da

Geçen yıl Mısır'da düşen EgyptAir'a ait bir uçağın düşme sebebi ile ilgili iPhone'dan şüpheleniliyor.
ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti

"Büyük Satranç Tahtası/Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri" kitabının yazarı Polonya asıllı ABD'li siyaset bilimci ve stratejist Brzezinski vefat etti
BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı
BM'den Gazze için yeni kriz uyarısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki enerji sorununun bölgeyi yeni bir krizin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu
Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü
Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu

Haberler

Fildişi Sahili'nde eski ayrılıkçılardan protesto
Fildişi Sahili'nde eski ayrılıkçılardan protesto

Fildişi Sahili Mali'ye asker gönderdi
Fildişi Sahili Mali'ye asker gönderdi

Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu
Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu

Fildişi Sahili Başbakanı istifa etti
Fildişi Sahili Başbakanı istifa etti

BM, Fildişi Sahili'ne yaptırımları kaldırdı
BM Fildişi Sahili'ne yaptırımları kaldırdı

Fildişi Sahili'nde otel saldırısı: 16 ölü
Fildişi Sahili'nde otel saldırısı 16 ölü

Fildişi Sahili'nde 9 BM barış gücü askeri kazada öldü
Fildişi Sahili'nde 9 BM barış gücü askeri kazada öldü

Fildişi Sahili'nde kolera salgını: 12 ölü
Fildişi Sahili'nde kolera salgını 12 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 