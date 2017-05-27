Cammu Keşmir'de protestolar devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerlerinin bağımsızlık yanlısı 2 direnişçiyi ve 1 sivili öldürmesinin protestolara neden olduğu bildirildi.
Hindistan Polisi Şefi Shesh Paul Vaid, Keşmir'in güneyindeki Tral bölgesinde Hint askerleriyle Hizbul Mücahidin grubu arasında çıkan çatışmada Sabzar Ahmad Bhat ve Faizan Ahmad'in öldürüldüğünü açıkladı.
Güvenlik yetkilileri, Saimu köyünde dün gece başlayan çatışma sırasında çapraz ateşte kalan Aaqib Ahmad adlı sivilin de öldüğünü aktardı.
Hint ordusunun, geçen yıl temmuz ayında öldürülen Hizbul Mücahidin liderlerinden Burhan Vani'nin yakın arkadaşlarından Sabzar'ı öldürmesi bölgede protestolara yol açtı.
Cammu Keşmir hükümeti, öğrencilerin gösteri yapmasını ve askerlerle çatışmasını engellemek amacıyla okulları ve kolejleri kapatsa da bağımsızlık yanlısı Keşmirliler sokaklara döküldü.
Polisin sert müdahale ettiği protestolarda 7 gösterici yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Keşmir yönetimi, bölgede internete de kısıtlama getirdi.
Cammu Keşmir, geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto gösterilerine sahne oldu. Bölgede 10 aydır süren gösteri ve çatışmalarda, yüzlerce direnişçi ve sivil hayatını kaybetti.
Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında bugüne dek yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.
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