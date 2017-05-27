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Dünyada Ramazan
Güncelleme: 23:02, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

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İHH ramazan yardımlarına başladı
İHH ramazan yardımlarına başladı

İHH 27 ülkede 130 bin insana zekat ve fitre dağıtımına ramazanın ilk günü başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünyanın 104 ülkesinde 300 bin aileye ramazanda gıda paketi dağıtımı yapacak.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde bulunacağını belirtti.

Atalay, vakfın 27 ülkede 130 bin insana zekat ve fitre dağıtımına ramazanın ilk günü başladığını kaydederek, 36 ülkede toplam 57 bin çocuğun bayramlık elbiselerini de karşılayacaklarını söyledi.

İHH'nın ramazan ayında Balkanlar'da da Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Preşova, Sancak, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da iftar programları düzenleyeceğine işaret eden Osman Atalay, bu bağlamda 231 bin avro maliyetindeki 10 bin kolinin dağıtımını yapacaklarını ve 4 bin 500 kişiye de iftar verileceğini açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Balkanlar'da ramazan yardımlarına Kosova ile Makedonya'dan başlayacak.

Bugün Kosova'nın Prizren ve Mamuşa bölgelerinde savaş gazileri ve yetim ailelere gıda, bayramlık elbise ve gıda yardımlarına başlayan vakıf, yardımlarına daha sonra Priştine ve Rahofça bölgelerinde devam edecek.



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