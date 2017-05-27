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22:38, 27 Mayıs 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 22:06, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

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Bitlis'te bir PKK'lı teslim oldu
Bitlis'te bir PKK'lı teslim oldu
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Bitlis-Siirt sınırında yer alan Mergalo bölgesinde bir PKK'lı Jandarmaya teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bitlis'te bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis-Siirt sınırında yer alan Mergalo bölgesinde bir terörist, PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerine teslim oldu.

Geçen yıl terör örgütüne katıldığı tespit edilen teröristle ilgili soruşturma devam ediyor.

 



İlgili Konular Bitlis PKK
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