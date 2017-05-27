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Mardin'de asırlardır devam eden "mukabele" geleneği
Mardin'de asırlardır devam eden

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin şehri Mardin'de vatandaşlar, ramazanda camilerde, yaklaşık 800 yıldır uygulanan mukabele geleneğini sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin şehri Mardin'de vatandaşlar, ramazanda camilerde, yaklaşık 800 yıldır uygulanan mukabele geleneğini devam ettiriyor.

İndirildiği şekilde muhafazası ve ayet ile surelerin tertibinin doğru şekilde tespiti için her yıl Hazreti Muhammed ile Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen ve bin 400 yıldır devam eden mukabele geleneği, Mardin'de de sürüyor.

Hazreti Ömer'in hilafeti ve Hazreti Halid Bin Velid komutasında askerler tarafından fethedildikten sonra İslam topraklarına kazandırılan ve Artuklular döneminde bin 199 yılında hizmete açılan tarihi Ulu Cami'de mukabelenin başlaması dolayısıyla heyecan yaşandı.

İçerisinde Hazreti Muhammed'in sakalı şerifi olduğu belirtilen ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilen bin kişilik kapasiteye sahip camide, çocuk, genç ve yaşlı aynı safta mukabeleye katıldı.

Geleneğe ilişkin bilgi veren caminin imamı Süleyman Demir, ibadethanenin inşa edildiği tarihten bu yana mukabele kültürünün kentte kesintisiz olarak her ramazanda devam ettiğini söyledi.

Ramazan ayının bütün güzellikleri içerisinde barındırdığına dikkat çeken Demir, bunun bereket, rahmet, huzur, birlik, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurguladı.

Her ramazan ayında Müslümanların kardeşliği için dua ettiklerini belirten Demir, şöyle dedi:

"Her yıl ramazan ayında mukabele geleneğini kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Mukabele geleneği Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmayı, Müslümanların kitaplarını daha iyi anlamasını sağlıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen insanların dinleyerek sevap kazanmasını sağlıyor. Mukabele, manevi bir ortam sağlıyor."

Ramazan ayında Mardin'de en çok Ulu Cami'nin ziyaret edildiğini aktaran Demir, buradaki sakal-ı şerif ve manevi atmosferin vatandaşların ilgisini çektiğini ifade etti.

Huzur ortamında oruç tuttuklarını kaydeden Demir, "Terör, aslında İslam'dan, dinden ve özden uzaklaşmaktan meydana gelir. Biz öze, dine döndükçe terör de bitecektir. Huzur ortamı da oluşacaktır. Şu anda bir nebze de olsa huzurumuz var. Allah, bunu daim etsin, daha güzel etsin inşallah." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Abdullah Taner ise ramazan ayının arınma olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamak için mukabeleye katıldığını söyledi.

Mardin'i gezmeye gelen Ömer Ayhan da, bu mübarek ayda Mardin'de bulunmaktan ve tarihi Ulu Cami'nde mukabele dinlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



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