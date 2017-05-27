17:28, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

KPSS alan sınavları ilk gün oturumları tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan sınavlarının birinci ve ikinci oturumları tamamlandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı.

Sınavın birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru soruldu ve her bir test için 50'şer dakika süre tanındı.

Saat 14.30'da başlayan ikinci oturumda ise adaylara, hukuk, iktisat ve maliye alanlarından 40'ar soru yöneltildi. Her bir sınav için adaylara 50 dakika süre verildi.

İki oturumda da sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

Yarın yapılacak üçüncü oturumda ise adaylar işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 40'ar soru cevaplandıracak. Saat 10.00'da başlayacak sınavın üçüncü oturumunda adaylara, istatistik için 60 dakika, muhasebe ve işletme için ise 50'şer dakika süre tanınacak.