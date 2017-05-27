Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün meydana gelen olaylardan endişe duyulduğunu belirterek, "Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gereğini kuvvetle vurguluyoruz." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta dün (26 Mayıs) meydana gelen çatışmalardan ve şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, mevcut görüş ayrılıklarının diyalog ve uzlaşıyla çözülmesinin tek yöntem olduğuna inanıldığı belirtildi.
Bu bağlamda tüm Libyalıların başta Trablus olmak üzere ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak şiddet eylemlerine başvurmaktan kaçınmaya davet edildiği açıklamada, "Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gereğini kuvvetle vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.
Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının 50'ye yükseldiği bildirilmişti.
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'nın başkenti Trablus'ta dün (26 Mayıs) meydana gelen çatışmalardan ve şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz" dedi
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