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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Muhammet Furkan Sökmen, sınır dışı edildikten sonra uçakla Türkiye'ye getirildi.
AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" olduğu belirlenen ve aynı zamanda örgüte bağlı "Horizon International Schools"un yöneticisi ve "Mediterranean International Education Services Co. Ltd." isimli şirketin ortağı olduğu tespit edilen Sökmen'in pasaportunun iptal edildiğini Myanmarlı yetkililere iletti.
THY'ye ait uçakla Türkiye'ye getirilebilmesi için 24 Mayıs'ta Myanmar'dan sınır dışı edilen Muhammet Furkan Sökmen, uçakla önce Bangkok'a getirildi. Burada Türkiye'den giden Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi görevlilerine teslim edilen Sökmen, bindirildiği THY uçağının havalanmaması için "uçağı düşüreceği" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine uçaktan inmek isteyen yolcular, İnterpol görevlileri tarafından ikna edildi.
Yaklaşık 1,5 saatlik rötarın ardından THY pilotu, iddiayı asılsız olarak değerlendirerek uçağı havalandırma kararı aldı. Muhammet Furkan Sökmen'in uçak havalandıktan sonra tehdit etmeyi bıraktığı ve uçuş boyunca sessiz olduğu belirtildi. Uçağın izlediği güzergah, İnterpol tarafından oluşturulan özel bir program ile saniye saniye takip edildi.
Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Sökmen'in, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, yurt dışındaki FETÖ/PDY imamlarının tek tek Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
FETÖ/PDY'nin "Myanmar imamı" Muhammet Furkan Sökmen, sınır dışı edildikten sonra uçakla Türkiye'ye getirildi
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