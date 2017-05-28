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Ortadoğu
00:47, 28 Mayıs 2017 Pazar

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İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldığı iddiası
İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldığı iddiası
Foto: Arşiv

Pakistan, İran sınır muhafızları tarafından havan mermisi atılması sonucu bir sivilin öldüğünü öne sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üst düzey hükümet yetkilisi Beşir Bungalzai, yaptığı açıklamada, İran sınırından atılan havan mermisinin sınırdaki Panjgur bölgesinde hareket halindeki bir aracı vurduğunu, olayda bir sivilin öldüğünü iddia etti. 

Pakistan'ın olaya ilişkin İran'a "güçlü" bir kınama mesajı gönderdiği bildirildi.

Öte yandan iki ülke yetkililerinin konuya ilişkin bugün bir araya geleceği öğrenildi.

İran ile Pakistan arasında geçmişte de benzer hadiseler yaşanmıştı. Tahran yönetimi, İslamabad'ı, sınırdaki "Sünni militanlar" olarak tanımladığı gruplarla yeterince mücadele etmemekle suçluyor.



İlgili Konular pakistan iran
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