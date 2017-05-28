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02:04, 28 Mayıs 2017 Pazar
Kıbrıs
00:51, 28 Mayıs 2017 Pazar

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Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi

Kıbrıs'ta bazı Rumlar ve Türkler çözüme destek vermek amacıya el ele tutuşarak "insan zinciri" oluşturdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İki toplumlu Barış İnisiyatifi üyeleri, Kıbrıs'ta iki yıldır devam eden müzakerelere destek için Lefkoşa ara bölgede buluştu.

Ellerinde, "Sözünüzü tutun Kıbrıs’ı birleştirin", "Hepimiz Kıbrıslıyız", "Çözüm şimdi" pankartları taşıyan katılımcılar Rumca ve Türkçe şarkılarla da çözüm ve barış taleplerini dile getirdiler.

Barış İnisiyatifi adına konuşan Esra Aydın, Kıbrıs’ta bir an önce çözüm istediklerini belirterek, “Biz burada Kıbrıs’ta tek güvenli ve refah dolu bir geleceğin birleşik Kıbrıs’ta olacağını biliyoruz. Kıbrıslılar olarak buradayız. Çözüm istiyoruz, barış istiyoruz tek bir Kıbrıs istiyoruz. Bu güzelliği bütün Kıbrıs’ta yaşamak istiyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra el ele tutuşup birlikte "insan zinciri" oluşturan eylemciler çözüm çabalarına destek verdi.



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