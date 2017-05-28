01:22, 28 Mayıs 2017 Pazar

Manisa'daki askeri birlikte 70 asker hastanelik oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesindeki 6.Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 150 askerin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat ettiğini bildirildi.

Valilikten alaydaki askerlerin durumu hakkında yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır" bilgisi paylaşıldı.

Manisa 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçtiğimiz salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmişti.