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01:51, 28 Mayıs 2017 Pazar

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Van'daki operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Van'daki operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv

Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda PKK üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçları tarafından 10 kişilik PKK üyesi grubun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "27 Mayıs günü ilimiz Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçlarımızca tespit edilen 10 kişilik terörist grup saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak tamamı etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



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