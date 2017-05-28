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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mayıs 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mayıs 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Ensar Vakfı Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Hali̇ç Kongre Merkezi̇ sahi̇li̇nde, "İstanbul Protokolü İftarı ve İstanbul'un Fethi̇ni̇n 564. Yılı Kutlamaları"na iştirak edecek.

(İstanbul/20.30) 


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kentsel Dönüşüm Derneği temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00) 


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erkenek Tüneli açılış törenine, Malatya Kuzey Çevre Yolu temel atma törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti il teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/15.00-19.50) 


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya Bursaspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor-Kayserispor, Gaziantepspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/Ankara/Karabük/16.00/Gaziantep/19.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu beşinci ve son maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Lyon) 

3- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

(Paris/11.00) 

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak.

(Monaco) 

5- Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Castle Donington) 


ÖZEL HABER

1- Sigortacılıkta da "faizsiz" dönem başlıyor

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlarımıza yönelik alternatif bir model sunan katılım sigortacılığını finans sistemimize kazandırmak için çalışma başlattık"

- "Hazinenin buna ilişkin mevzuat çalışmaları son aşamaya geldi"

- "Bu sistemde ödenen primler sigorta şirketine ait olmayacak, katılımcılara ait bir fonda toplanacak ve dönem sonunda fonda kalan tutar katılımcılara iade edilecek. Birikimler de faizsiz finansal araçlarda değerlendirilecek"

- "2023 yılında toplam 300 milyar liralık prim ve fon büyüklüğünün yaklaşık 30 milyar liralık bölümünün katılım sigortacılığı ve emekliliği ürünlerinden oluşacağını tahmin ediyoruz"


2- Tatilde yeni adres "temalı turlar" oldu
- "Her şey dahil" 5 yıldızlı otellerde tatile doyan turistler, artık farklı deneyimler yaşamak için macera, kültür, gurme, safari gibi temalı turları tercih ediyor
- TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy:
- "Son dönemde kültür, macera ve gastronomi turlarına ilginin önemli oranda arttığını ifade edebiliriz"
- "Temalı turlar noktasında yerli turistlerin ağırlıklı tercihinin yurt içi pazarı olduğunu tahmin ediyoruz. Yurt dışı temalı turlarda ise Güney Afrika'da safari turları, İtalya ve Fransa olmak üzere gurme turları ile foto safari ve fotoğraf turlarına da ilgi gösterildiğini düşünmekteyiz"
- Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran:
- "Temalı turların alanı geniş. Sadece Alaçatı satmıyoruz. Diyoruz ki Alaçatı Ot Festivali, Urla'da Enginar Festivali gibi... Bu tür turlar ciddi bir pazar olmaya başladı"




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