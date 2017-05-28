Tel Aviv'de binlerce Yahudiden İsrail işgaline protesto

Doğu Kudüs işgalinin 50. yılı dolayısıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Filistin devletinin kurulması için destek gösterisi düzenledi.
Barış Şimdi (Peace Now) ve diğer bazı İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen gösteride, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları protesto edildi.
Gösteride bir konuşma yapan Peace Now Başkanı Avi Buskila, "Yahudiler için 50 yıl önce demokrat bir devlet iken 50 yıl sonra diğer insanları zorla yöneten bir devlete dönüştük. Bugün buna bir nokta koyuyoruz. Bugün demokratik bir İsrail devleti için vatandaşlar olarak evimizi korumak için ayağa kalkıyoruz. Bugün burada Yahudi ve demokrat bir devlette geleceğimizi sağlamak için mücadele ilan ediyoruz." dedi.
İsrail Parlamentosundaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde de gösteride yaptığı konuşmada, Filistin Devlet Başkanı'nın göstericilere gönderdiği selam ve barış mesajını okudu.
Avde, yaptığı açıklamada ise işgalin 2 temel unsurla sona ereceğine dikkati çekerek, "Birincisi işgale maruz kalan halkın mücadelesi, ikincisi de işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı. Tel Aviv'de on binlerce kişi işgale karşı meydanlara çıkıyorsa bu dengenin ikinci ayağı olan işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı demektir. Biz de bu ikinci unsuru önemsiyoruz. Bizim de buna katılmamız ve destek vermemiz gerekiyor. Böylece İsrail içinde çoğunluk Netanyahu'ya karşı çıkar, işgali bitirir ve Filistin devletinin kurulmasına vesile olur." şeklinde konuştu.
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İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi
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