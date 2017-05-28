KPSS alan sınavları ikinci gün oturumu başladı

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan sınavının üçüncü oturumu yapılıyor.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı.
Birinci ve ikinci oturumu dün yapılan sınavın üçüncü oturumunda adaylar, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 40'ar soru cevaplandıracak.
Adaylara istatistik için 60 dakika, muhasebe ve işletme için ise 50'şer dakika süre tanınacak.
Öte yandan, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.
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