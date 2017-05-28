KPSS sona erdi

Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), alan sınavının üçüncü oturumunun yapılmasıyla tamamlandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'daki merkezlerde yapıldı.
KPSS'de tüm adaylar, 21 Mayıs Cumartesi sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür testlerini cevapladı. Öğretmen adayları ise aynı gün saat 14.30'da yapılan eğitim bilimleri oturumuna katıldı.
Alan sınavının birinci oturumu 27 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturumu ise saat 14.30'da düzenlendi.
Alan sınavının üçüncü oturumunun da yapılmasıyla KPSStamamlandı.
Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin 16 Temmuz'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) de katılmaları gerekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Bakanlığının kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının yarın Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Çankaya Köşkü ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki ağaçlarda bulunan zararlı böceklerle mücadele için bahçeye kırmızı orman karıncaları bırakıldı.Karıncalardan kurtulabilen böceklerde, kimyasal “feromon”la tuzağa çekilerek yok edilecek.
Galatasaray Kulübü, Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nın imara aykırı bölümleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe davası" yarın başlayacak
Kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen KPSS alan sınavının üçüncü oturumu tamamlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 68 askerin son durumuyla ilgili valilikten açıklama geldi
TESK Başkanı Palandöken, "Türkiye'de çocuk işçiliğini en alt seviyelere indirmek için UNICEF ile iş birliği yaparak, bu konuda ortak mücadele edeceğiz" dedi
Başbakan Yardımcısı Şimşek, faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlara yönelik "katılım sigortacılığı"nı finans sistemine kazandırmak için çalışma başlattıklarını bildirdi
Manisa'da dün saat 18.53'te merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Gölmarmara ilçesinde sabaha karşı 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı daha kaydedildi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi bekleniyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi, örgüte ait 7 hedef imha edildi
İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırıda şehit olanlar, Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda PKK üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 70 asker "bulantı ve halsizlik" şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'dan ibret alacağız ve tekerrürüne izin vermeyeceğiz. Sadece 15 Temmuz'un değil, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz" dedi