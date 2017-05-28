Mavi Marmara şehitleri anıldı

İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırıda şehit olanlar, Edirnekapı Şehitliği’nde dualarla anıldı.
Kendilerine "Sabah namazı devrimi" adı veren grup, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde sabah namazı kıldı. Buradan Edirnekapı Şehitliği’ne yürüyen grup, tekbir getirip "Mavi Marmara dimdik ayakta" yazılı pankart açtı.
Grup, saldırıda şehit olan Necdet Yıldırım ve Cevdet Kılıçlar’ın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
‘’Bugün Türkiye’nin İsrail ile anlaşması da sizi çok fazla üzmesin. Çünkü Filistin meselesi, Türkiye-İsrail ilişkilerine indirgenmeyecek kadar büyük bir meseledir. Bu bir insanlık meselesidir, bu bir Müslümanlık meselesidir. Hangi ülke hangi memleket hangi kişi ya da kişiler bizler de dahil olmak üzere, İsrail ile savaşı durduralım dersek Allah-u Teala bizleri götürür yerine yeni bir kavim getirir. Çünkü onlar savaşıyorlar, onlar çocuk öldürüyorlar, kızları öldürüyorlar. Onun için bizler asla yenilgiyi kabul etmiyoruz. Buradan sesleniyorum Müslüman liderlere, cemaatlere ve önderlerine, sizi ayakta tutacak en önemli mihenk taşı Kudüs ile ilgili düşüncelerinizdir.’’
Gazeteci yazar Adem Özköse ise Mavi Marmara şehitlerinin hepsinin hayatında kendileri için ibretlik birçok ders olduğunu belirterek, ‘’Rabbim bu dersleri almayı bize nasip etsin. Edirnekapı Şehitliği’ndeyiz. Bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta Filistin bayrağı.. Bu insanlar ne Cevdet Kılıç'lar ne Necdet Yıldırım'lar ne Cengiz Songör'ler ne Furkan Doğan'lar hayatlarında bir kez olsun Filistin’i, Gazze’yi, Kudüs’ü görememişlerdi. Fakat Filistin uğruna, Gazze uğruna, Filistinli Müslümanlar uğruna canlarını verdiler. Bu bile tek başına ümmetimizin canlı olduğunun, Filistin davası her ne olursa olsun sahiplenmeye devam ettiğinin bir göstergesidir.’’ dedi.
Konuşmaların ardından anma programı sona erdi.
İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen 6 gemilik “Özgürlük Filosu”nun en büyük gemisi “Mavi Marmara”ya uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden bazıları da Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmişti.
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