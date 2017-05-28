10:34, 28 Mayıs 2017 Pazar

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı yok edildi





Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi, örgüte ait 7 hedef imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığındaki 13 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, örgüte ait 7 hedef imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölgeden alınan istihbarat sonucunda 08.45-09.05 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatla silahlı saldırı hazırlığındaki 13 PKK üyesi etkisiz hale getirilirken örgütün kullandığı iki mağara, iki korugan, iki doçka mevzisi ve bir barınma alanı imha edildi. Savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. Bilgilendirmede, Van'ın Çatak ilçesinde, 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği dünkü hava harekatı sırasında, bir doçka, üç silah mevzisi ile bir barınma alanının da imha edildiği ifade edildi.

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