10:51, 28 Mayıs 2017 Pazar

DEAŞ Tuzhurmatu'ya saldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneybatısındaki Hıleva köyüne düzenlediği saldırıda biri komutan 5 Peşmergenin yaralandığı, DEAŞ mensuplarının geri püskürtüldüğü bildirildi.

Tuzhurmatu İlçe Kaymakamı Şellal Abdul, yaptığı açıklamada saldırının Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinde bulunan DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdul, "Üç yıldan beri Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve bu ilçeye bağlı kasaba ile köylerde bulunan DEAŞ üyelerinin düzenlediği saldırıda, Tuzhurmatu bölgesindeki Peşmerge komutanı Abdullah Bor hafif, 4 Peşmerge ise ağır şekilde yaralandı.'' dedi.

DEAŞ saldırısının püskürtüldüğünü kaydeden Tuzhurmatu Kaymakamı, "DEAŞ mensuplarının Tuzhurmatu ilçesine bağlı olan ve bir askeri havaalanının da bulunduğu Hıleva köyüne düzenlediği saldırı, bölgenin güvenliğini sağlayan Peşmerge güçleri tarafından geri püskürtülmüştür. '' ifadelerini kullandı.