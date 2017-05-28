11:03, 28 Mayıs 2017 Pazar

Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve dolu uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sağanak ve dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar değişiminin oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.

Öte yandan, Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan çevrelerinde de yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars'ta 3, Erzincan'da 8, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 28, Tunceli'de 25, Erzincan'da 21, Ağrı'da 20, Kars'ta 19 ve Erzurum ile Ardahan'da 18 derece olacağı değerlendiriliyor.