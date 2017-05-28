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Manisa beşik gibi sallanıyor | FOTO
Manisa beşik gibi sallanıyor | FOTO

Manisa'da dün saat 18.53'te merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Gölmarmara ilçesinde sabaha karşı 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı daha kaydedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, sabaha karşı Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntının daha kaydedildiği bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saat 05.14'te 4,4, saat 05.16'da 4,0 ve saat 05.52'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan 05.50'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



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