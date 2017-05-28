11:44, 28 Mayıs 2017 Pazar

Çocuk işçilikle mücadelede TESK-UNICEF iş birliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de çocuk işçiliğini en alt seviyelere indirmek için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliğine gideceklerini ve bu konuda ortak mücadele edeceklerini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de özellikle Suriye’den yaşanan mülteci göçünün ardından çocuk işçiliğinde yaşanan artışa son vermek istediklerini belirtti.

Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadelede TESK ile UNICEF arasında iş birliği faaliyetlerine başlanması yönünde karar aldıklarını kaydeden Palandöken, "Çocuk işçiliğine mutlaka neşter vurulmalıdır. UNICEF ile iş birliğinde çocuk işçiliğine son noktayı koymalıyız." ifadesini kullandı.

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Türkiye'de misafir yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin çocuklarının, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleriyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Palandöken, bunun önüne geçebilmenin yegane yolunun bu çocukların mesleki eğitime yönlendirilerek beceri kazanmaları ve bulundukları topluma yararlı bireyler haline getirilmeleri olduğunu vurguladı.

UNICEF Çocuk İşçiliği Program Danışmanı Aslı Çoban ise TESK'in ortaya koyduğu iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli ile Türkiye'de ilk defa hükümet dışı bir kuruluşun gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyeceğini belirtti.

Bu model sayesinde hem çocuk işçiliğinin büyük ölçüde önüne geçileceğine hem de iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitim açısından uygunluğunun denetleneceğine dikkati çeken Çoban, "UNICEF olarak çocuk işçiliği ile mücadelede TESK ve bağlı birlik ve odalarıyla iş birliği yapmayı çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.