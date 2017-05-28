12:23, 28 Mayıs 2017 Pazar

Sakal-ı Şerif, komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmanlı döneminde Bosna Hersek'e hediye olarak gönderilen Sakal-ı Şerif'in varlığı, eski Yugoslavya döneminde rejim tarafından ülkedeki Müslümanlara unutturulsa da bu mukaddes emanet Travnik şehrinde yarım asırdır sır gibi saklandı.

Yarım asırdır sır gibi korunan ve çok az sayıda kişi tarafından varlığı bilinen mukaddes emanet, ilk kez görüntülendi.

Rivayete göre, Osmanlı döneminde devlete hizmetlerinden dolayı ordu subaylarından Süleyman Paşa'ya 19. yüzyılın başlarında Hazreti Muhammed'in iki tel sakalı gönderildi. Travnik şehrindeki Alaca Cami'de korunan Sakal-ı Şerif, mübarek günlerde ziyarete de açılıyordu. Ancak eski Yugoslavya döneminde rejimin bu geleneğe yasak getirmesiyle zaman içinde Müslümanlar Sakal-ı Şerif'in varlığını unutmaya başladı.

Ülkedeki Müslümanların büyük çoğunluğu tarafından varlığı hatırlanmayan bu mukaddes emanet, sadece onu saklayan kişilerin bildiği bir sır olarak nesilden nesile aktarıldı.

Bosna'daki savaş yıllarında da itinayla korunan Sakal-ı Şerif, 19. yüzyılda Bosna Hersek'e getirildiği özel kutu içinde, çevresi güzelce sarılmış bir biçimde muhafaza ediliyor.

YENİDEN ZİYARETE AÇMAK İSTİYORLAR

Travnik'teki Alaca Cami'nin imamı Dzemail İbranovic, İslam tarihinde sahabelerin Hazreti Muhammed'in sakalına özel bir hürmet gösterdiğini belirterek, Osmanlı zamanında, devletin farklı bölgelerini şereflendirmek için Sakal-ı Şerif'in gönderildiğini anlattı.

Travnik'in yanı sıra Bosna Hersek'te üç farklı yere daha Sakal-ı Şerif gönderildiğini söyleyen İbranovic, "İnsanlar onu ziyaret eder, bakar ve salavatlar getirirdi. Bu gelenek Travnik'te komünistler gücü eline alana ve yasaklanana kadar sürdü. Gelenek kaybolsa da Sakal-ı Şerif'i korumaya, saklamaya devam ettik." diye konuştu.

İbranovic, yasağın ardından Sakal-ı Şerif'in korunması için birkaç kişinin sorumluluğuna bırakıldığını ifade ederek, 1945'ten sonra çok az sayıda insanın burada Sakal-ı Şerif olduğunu bildiğini ama bir şekilde öğrenip ziyaret etmek isteyen olursa onlara gösterdiklerini kaydetti.

Bosna Hersek İslam Birliğinden (Diyanet İşleri Başkanlığı) Sakal-ı Şerif'i yeniden ziyarete açmak için işaret beklediklerini dile getiren İbranovic, başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bu geleneğin tekrar hayata geçirilmesi halinde Travnik'te de bunu başlatacaklarını aktardı.

İbranovic, bugün özellikle Avrupa topraklarında Hazreti Muhammed'den bir emanetin olmasının Müslümanlar için çok büyük anlam taşıdığını vurguladı.

"MUHAFAZA ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Travnik'te türbedarlık yapan, Sakal-ı Şerif'i muhafaza edenlerden Esad Bazdalic, Sakal-ı Şerif'in getirildiği orijinal kutusunda, 19 ayrı özel kumaşa sarılı olarak korunduğunu ve Sakal-ı Şerif'i muhafaza etmekten gurur duyduğunu söyledi.