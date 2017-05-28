Güncelleme: 23:34, 28 Mayıs 2017 Pazar

Manisa Valiliğinden hastanedeki askerlerin son durum açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa Valiliğinden, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin, olaydan etkilenen askerlerden 177'sinin yatarak tedavilerinin sürdüğü, üçünün yoğun bakım servisinde bulunduğu bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin 23, 24 ve 25 Mayıs'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servislere başvurduğu hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "28 Mayıs Pazar günü itibarıyla ilimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelerde tedavileri devam eden 177 asker bulunmaktadır. Saruhanlı Devlet Hastanesinde 11 asker, Manisa Devlet Hastanesinde 25 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 30 asker, Turgutlu Devlet Hastanesinde 58 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 53 asker olmak üzere 177 askerin tedavileri devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören 53 askerden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda servisinde yapılmaktadır." Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan erler, 23 Mayıs'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurmuş, sonraki günlerde yapılan başvurularla birlikte bin 49 askerden 207'si yatarak tedaviye alınmış, bir asker şehit olmuştu. VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA ÖĞLEN SAATLERİNDE GELDİ Öğlen saatlerinde AA'nın haberine göre ise, Manisa Valiliğinden, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 askerin daha taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkağaç ilçesinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 asker de taburcu edilmiştir. Sabah saatleri itibarıyla hastanelerde tedavi gören askerler ve Alay Tabipliğindeki askerler birliklerine katılmışlardır. Askerlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.