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İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü
İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü

İran sınır muhafızları ile PEJAK teröristleri arasında çıkan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli asker hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın kuzeybatı bölgesindeki Urumiye kentine bağlı sınır bölgesinde, PKK'nın İran yapılanması PEJAK ile sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 2 rütbeli askerin öldüğü bildirildi.

İran'ın Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde, PEJAK unsurlarıyla İran sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 2 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Askerlerin nöbet değişimi için sınır bölgesine gittiği sırada yaşanan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli askerin PEJAK üyeleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Çatışmada, 3'ü rütbeli 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.



İlgili Konular iran pejak
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