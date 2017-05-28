13:05, 28 Mayıs 2017 Pazar

İran'da PEJAK ile çatışmada 2 rütbeli asker öldü





İran sınır muhafızları ile PEJAK teröristleri arasında çıkan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli asker hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın kuzeybatı bölgesindeki Urumiye kentine bağlı sınır bölgesinde, PKK'nın İran yapılanması PEJAK ile sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 2 rütbeli askerin öldüğü bildirildi. İran'ın Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde, PEJAK unsurlarıyla İran sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 2 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı. Askerlerin nöbet değişimi için sınır bölgesine gittiği sırada yaşanan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli askerin PEJAK üyeleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi. Çatışmada, 3'ü rütbeli 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.

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