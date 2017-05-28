Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi

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Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor.
Özbekistan genelinde bine yakın camide hatimle teravih için bin 400'e yakın hafız görevlendirildi.
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki bine yakın camide hatimle teravih kılınmaya başlandığı, bunun için bin 400 civarında hafızın görev aldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca 100 civarında Özbek hafızın da talepler üzerine, Rusya, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelere gönderildiği ifade edildi.
Bu arada, Özbekler, Ramazanın ilk gününün ardından iftarlarını yaptı. Ramazanla birlikte başkent Taşkent'teki pazar ve alışveriş merkezlerinde büyük hareketlilik gözlendi.
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