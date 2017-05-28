Güncelleme: 09:26, 28 Mayıs 2017 Pazar

Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi





Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor

Dünya B4lteni/ Haber Merkezi Özbekistan'da halk, Ramazanın ilk teravihine büyük ilgi gösterirken, ülke genelinde bine yakın camide hatimle teravih kılınıyor. Özbekistan genelinde bine yakın camide hatimle teravih için bin 400'e yakın hafız görevlendirildi. Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki bine yakın camide hatimle teravih kılınmaya başlandığı, bunun için bin 400 civarında hafızın görev aldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca 100 civarında Özbek hafızın da talepler üzerine, Rusya, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelere gönderildiği ifade edildi. Bu arada, Özbekler, Ramazanın ilk gününün ardından iftarlarını yaptı. Ramazanla birlikte başkent Taşkent'teki pazar ve alışveriş merkezlerinde büyük hareketlilik gözlendi. Son günlerde hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı ülkede, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 17 saat oruç tutulacak.

İlgili Konular ramazan Özbekistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.