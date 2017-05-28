Galatasaray Kulübünden 'Galatasaray Adası' açıklaması | VİDEO

Galatasaray Kulübünden, Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nın imara aykırı bölümleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım başlatılmasıyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, gayrimenkulün kiracısı tarafından hukuka aykırı yapılan eklemeler nedeniyle ilk olarak 21 Mart 2012 tarihinde yıkım kararı alındığı aktarılarak, süreç hakkında bilgi verildi.
Galatasaray Kulübünün mülk sahibi olarak yıkım kararına karşı dava açtığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak adada yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir."
Sarı-kırmızılı kulüp, yıkım sonrası Galatasaray Adası'nın tekrar düzenlenerek hizmete açılacağını bildirdi.
Davalı olunan işletmeciden adanın geri alınacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu noktadan sonra, yıllardır adada işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada, en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar gereğince, kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek, Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."
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Galatasaray Kulübü, Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'nın imara aykırı bölümleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım başlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı
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