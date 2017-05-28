13:50, 28 Mayıs 2017 Pazar

Çankaya'da kırmızı orman karıncaları nöbette

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki ağaçlarda bulunan "On İki Dişli Kabuk Böceği" ile mücadele kapsamında hem karınca nakli yapıldı hem de "feromon" adı verilen kimyasal maddenin kullanıldığı tuzaklar hazırlandı.

"On İki Dişli Kabuk Böceği" tarafından dış çevreye salgılanıp özel bir reaksiyon meydana getiren ve aynı tür fertleri tarafından hissedilen "feromon" ile böcekler tuzaklara çekilerek yakalanıyor.

Tabiatı kirletmeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen "feromon" maddesi, yerden 1,3 metre yükseklikte, ağaçlar arasına 15 metre mesafede yerleştirilen 41 tuzağa konuldu.

Ağaç zararlılarıyla mücadele kapsamında, biyolojik metodlarda etkin olarak kullanılan kırmızı orman karıncaları da ilgili alanlara nakledildi. Kırmızı orman karıncaları sayesinde zararlılarla mücadelenin yanı sıra toprağın havalanması, drenajın iyileştirilmesi ve tohumların taşınması da sağlanıyor.

"BİYOLOJİK MÜCADELE METODUNU KULLANIYORUZ"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Zararlı böcekler ülkemizde ormanların sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Biz de tabiattaki diğer canlılara zarar vermemek ve insan sağlığı üzerinde olumsuz herhangi bir tesir oluşturmamak adına biyolojik mücadele metodunu kullanıyoruz. Bu metodu nasıl Çankaya Köşkü'nde uygulayıp başarılı bir netice elde ediyorsak, taşradaki ormanlarda da aynı şekilde uygulayarak başarı sağlıyoruz. Bu tür çalışmalarımıza bundan sonra da devam ederek orman varlığımızı korumayı sürdüreceğiz."