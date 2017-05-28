Çankaya'da kırmızı orman karıncaları nöbette

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki ağaçlarda bulunan "On İki Dişli Kabuk Böceği" ile mücadele kapsamında hem karınca nakli yapıldı hem de "feromon" adı verilen kimyasal maddenin kullanıldığı tuzaklar hazırlandı.
"On İki Dişli Kabuk Böceği" tarafından dış çevreye salgılanıp özel bir reaksiyon meydana getiren ve aynı tür fertleri tarafından hissedilen "feromon" ile böcekler tuzaklara çekilerek yakalanıyor.
Tabiatı kirletmeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen "feromon" maddesi, yerden 1,3 metre yükseklikte, ağaçlar arasına 15 metre mesafede yerleştirilen 41 tuzağa konuldu.
Ağaç zararlılarıyla mücadele kapsamında, biyolojik metodlarda etkin olarak kullanılan kırmızı orman karıncaları da ilgili alanlara nakledildi. Kırmızı orman karıncaları sayesinde zararlılarla mücadelenin yanı sıra toprağın havalanması, drenajın iyileştirilmesi ve tohumların taşınması da sağlanıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, şunları kaydetti:
"Zararlı böcekler ülkemizde ormanların sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Biz de tabiattaki diğer canlılara zarar vermemek ve insan sağlığı üzerinde olumsuz herhangi bir tesir oluşturmamak adına biyolojik mücadele metodunu kullanıyoruz. Bu metodu nasıl Çankaya Köşkü'nde uygulayıp başarılı bir netice elde ediyorsak, taşradaki ormanlarda da aynı şekilde uygulayarak başarı sağlıyoruz. Bu tür çalışmalarımıza bundan sonra da devam ederek orman varlığımızı korumayı sürdüreceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Bakanlığının kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının yarın Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Çankaya Köşkü ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki ağaçlarda bulunan zararlı böceklerle mücadele için bahçeye kırmızı orman karıncaları bırakıldı.Karıncalardan kurtulabilen böceklerde, kimyasal “feromon”la tuzağa çekilerek yok edilecek.
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