14:00, 28 Mayıs 2017 Pazar

Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de 16 sivil öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde DEAŞ bağlantılı Maute örgütü ile ordu arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, salı günü Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği kentte, askerler ile Maute örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sürüyor.

Hükümet yetkilileri, güvenlik güçlerinin kentin farklı kesimlerinde 16 sivilin cesedini bulduğunu bildirdi. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, başlarına vurularak öldürülen 8 erkeğin cesedini kente yakın bir yolda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan diğer cesetleri de Mindanao Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınlarında bulduklarını kaydetti.

Öldürülen sivillerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ifade eden Padilla, önceliklerinin kenti Maute örgütünden temizlemek ve iki ateş arasında kalan sivilleri kurtarmak olduğunu söyledi.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Yönetici Sekreteri Laisa Alamia da 200 bin nüfuslu kentin yüzde 90'ının tahliye edildiğini, kent içinde halen binden fazla sivil bulunduğunu aktardı.

DEAŞ bağlantılı örgüt Maute, salı günü Marawi'yi kuşatmıştı. Aralarında bir rahibin de bulunduğu 11 kişiyi kaçıran militanlar, kentte katedrali, cezaevini ve iki okulu yakmıştı. Maute'nin kente saldırması üzerine Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Duterte, Marawi'de sıkı yönetim ilan etmişti. Bölgede salı gününden bu yana güvenlik güçleriyle Maute militanları arasında süren çatışmalarda en az 6 askerin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla militanın öldürüldüğü ifade ediliyor.