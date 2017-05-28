Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlığının kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının yarın Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.
Müezzinoğlu, Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi programında çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışanların kıdem tazminatına ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı çalışmasını yarın Bakanlar Kuruluna sunacağız. Üçlü Danışma Kurulumuz var, işçi ve işveren sendikalarımız... Onlarla sonraki sürece geçip geçmeyeceğimize yarın karar vereceğiz. Belki yarın yeni bir çalışma isteyecektir Bakanlar Kurulumuz." diye konuştu.
Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro çalışmasına ilişkin hükümetin bir çalışma takvimi belirlemediğini, takvim hazırlandığında ilgili bakanlıkların konu üzerinde çalışacağını belirtti.
Yaşa takılan emeklilerin durumuna ilişkin bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
"Gelişmiş ülkeler, gayri safi milli geliri 20-30 bin avro veya dolar olan ülkelerde ortalama emekli yaşı 72, biz de daha yeni 52 oldu. Gelişmiş ülkeler emeklisine ortalama 17 yıl maaş öderken biz emeklilerimize ortalama 27 yıl maaş ödüyoruz. Bu sistemin sürdürülebilirliği yok. Bu sistemi ancak gençlerden alarak, ülkenin büyümesinden, dünya ile rekabetinden alarak sürdürebiliriz. Bu doğru değil. 65'ten önce emeklilik olan tek bir ülke bulamazlar. Biz de 2036'da kadınları 58'e, erkekleri de 60'a taşımaya çalışıyoruz emeklilik yaşında. Yaşa takılma durumunda, herkesin hedef yaşa konsantre olması lazım."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Bakanlığının kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının yarın Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.
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